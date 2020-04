Horoscop rune 14 aprilie. Leii trebuie să fie atenți la datorii, Scorpionii trebuie să fie atenți la comunicare

Horoscop rune 14 aprilie. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ. Semnificatie : RESTRICTIE. Aceasta runa iti indica ca pot fi intarzieri sau schimbari in directiile actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa iti revizuiesti planurile cu atentie. Restrictia este necesara. Runa Nauthiz iti sugereaza sa iti identifici Umbra, partea intunecata a naturii tale care se reflecta in exterior sub forma de slabiciune. Incearca sa descoperi ce este in interiorul tau care pare a atrage o lipsa de noroc in viata pe un subiect dorit de tine. Dificultatile si esecurile, totusi, ne pot invata multe despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul intern. Priveste partea pozitiva a adversitatii.

Horoscop rune 14 aprilie. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – SOWELU : Semnificatie INTEGRU. Aceasta este o runa cu o foarte mare putere ce indica un moment de profunda regenerare, o cautare a Unimii, a totalitatii. Ea semnaleaza nevoia de a deveni constient de esenta ta ca sa o poti exprima intr-o maniera creativa, deci a-ti creste si spori forta vitala a vietii. Ea indica si nevoia de a admite ceva ce ai negat mult timp, ceva ce ti-a ramas in umbre : acum este timpul sa scoti la lumina orice ar fi acolo. Este prudent sa stai departe de o situatie presanta, tinand minte ca a te retrage la momentul potrivit este un semn de forta si nu de slabiciune.

Horoscop rune 14 aprilie. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO : Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

