Horoscop rune 14 mai. Gemenii își modifică planurile, Capricornii trebuie să fie flexibili

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Odin : Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat. Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa este reprezentarea mesteacanului, simbolul fertilitatii in multe culturi europene. Insasi forma runei implica o silueta feminine stilizata. Berkana reprezinta ideea universala a zeitelor, legatura putenica dintre mama si copil, simtul matern, protectia, conceptia, misterul feminine.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Imagineaza-te stand sus pe un cal si privind lumea dintr-o perspectiva diferita. Tu ai nevoie sa ai incredere in cal si in loialitatea lui fata de tine, exact cum in viata trebuie sa ai incedere in cei din jur ca iti sunt loiali. S-ar putea sa ai nevoie sa iti modifici planurile sau ideile ca sa poti intelege si cuprinde in totalitate amploarea schimbarii anuntate. Acum este timpul sa profiti la maxim de orice oportunitate.

