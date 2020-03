HOROSCOP rune 14 martie. Racii trebuie să se ferească de noi acțiuni, Vărsătorii primesc ajutor neașteptat

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Nauthiz : Runa te avertizeaza ca poti fi intr-o situatie ce are legatura cu o problema mai veche ce nu a fost rezolvata niciodata. De aceea reapare in viata ta. Trebuie sa confrunti ce a ramas in tine nevindecat. Nu e nimeni in afara ta de vina pentru nimic si nici nu poti schimba oamenii. Poti sa incerci sa ii pedepesei insa nu iti rezolvi propria problema. Lasa defectele altora deoparte si ocupa-te de propria persoana.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Sowelu (inversata) : Unele informatii pot fi ascunse de tine. Poate fi o scurta eclipsa de lumina sau energie in viata ta, dar e temporara, profita de ea si odihneste-te. Nu ai de ce sa iti faci griji pentru sanatate. Sowelu este runa energiei si a revelatiei, reprezinta energia soarelui, spiritul vietii, taria de caracter, energie fara limite, completitudine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO, inversata. Daca ai parte de o bucurie mare, se poate intampla ca energia acestei bucurii sa fie asa de coplesitoare incat dupa ea sa urmeze o cadere. Runa iti vesteste acum sa te bucuri de bucurie si sa accepti fazele firesti ale vietii in care nu sunt numai varfuri. Ce urmeaza dupa un varf nu e cadere ci este revenire la starea urmatoare de creatie a urmatoarei bucurii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.