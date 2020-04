Horoscop rune 15 aprilie. Gemenii trebuie să fie atenți la interpretări, Fecioarele găsesc lumina și echilibrul

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH : Runa germanica Perth semnifica initierea, treburile aflate in stare de taina si secret. Cand primesti aceasta runa, ti se transmite sa ai incredere in fortele puternice care dirijeaza planurile de existenta pentru ca acestea actioneaza sa aduca schimbari mari si modificari in viata ta. Acestea sunt benefice si pot fi sub forma de castiguri subite sau relatii neasteptate care intra in viata ta cu un rol bine definit. Este timpul sa te ridici deasupra a ce este acum viata ta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: Aceasta runa mai poarta denumirea de “ghimpele”. Desi poate fi vazut ca o sursa de durere, poate fi o sursa profunda de frumusete, la fel cum este si spinul trandafirului. Ea poate transmite mesajul unei combinatii frumusete/pericol.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Ansuz (inversata) : Fii atent sa nu interpretezi gresit o informatie primita. Ceva ce vezi sau citesti este cu mult mai important decat pare a fi. Fii atenta la glumeti sau la glume. Mesajele pot fi ascunse. Unele secrete pot exista. Sau ce pare o pacaleala este de fapt ceva serios. Ansuz este prima runa a lui Odin si reprezinta mesagerul, creativitatea, comunicarea si vointa divina.

