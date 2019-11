HOROSCOP rune 15 noiembrie. Fecioarele primesc în sfârșit răspunsuri, Săgetătorii primesc o moștenire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 15 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – EHWAZ : Aceasta runa iti semnaleaza ca este o vreme de tranzitie si transformare. Indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricaror tranzitii necesare si sa le gestionezi cu harnicie. Ai parte de o stare de progres continuu, de o notiune de crestere care este legata de o afacere sau de dezvoltarea unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare la orizont. Acum este momentul sa permiti vechiului sa moara ca sa faca loc pentru nou.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO. Se anunta si este posibila o uniune. Totusi, nu o transforma intr-o uniune totala, tine o parte din tine si pentru tine. Lasa vanturile divinitatii sa sufle INTRE tine si partenerul tau. Asa este cel mai bine pentru amandoi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Mannaz : Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general, tu, corpul tau, mintea ta, egoul tau, lumea si oamenii. Prietenii, familia, asociatii. Semnifica toleranta si minte deschisa, caritate, dedicare, consideratie pentru altul si bunatate. Mannaz este simbolul rasei umane si a naturii umane obisnuite din fiecare barbat sau femeie. Suntem intr-o familie de oameni dar totusi singuri in viata si in calatoria spre moarte. Mannaz este inteligenta, creativitate, vorbit, planificare in avans si implica colaborarea dintre doua persoane pentru un bine comun si pentru o lume mai buna.

