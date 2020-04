Horoscop rune 16 aprilie. Taurii trec prin perioade dificile, Săgetătorii trebuie să nu aibă prea multe așteptări astăzi

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – WUNJO : Runa germanica Wunjo este runa bucuriei si semnifica lumina, confort, veselie si stare de bine. Aceasta runa este asociata cu o stare de siguranta si relaxare foarte necesara oricarui razboinic viteaz pregatit de cuceriri care stie ca starea de bine este fundamentala pentru reusita sa. Vremurile dificile sunt, in sfarsit, in urma ta. Bucura-te pentru ca meriti sa traiesti asemenea clipe.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA, inversata. Se pare ca exista o interferenta in cresterea ta pe un anumit domeniu. Daca te simti descumpanit ca nu ai urma actiunea potrivita acum, relaxeaza-te. Vei avea ocazia sa actionezi din nou. Examineaza-ti mai bine motivele pentru care vrei ce vrei. Iti pui ambitiile cumva inaintea nevoilor si binelui altora ?

