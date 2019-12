HOROSCOP rune 16 decembrie. Leii trebuie să depună efort, Vărsătorii îi inspiră pe alții

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Hagalaz anunta ca poate exista o perturbare ce poate fi legata de planurile curente sau poate fi o perturbare care sa iti schimbe intregul curs al vietii. Nu uita ca fiecare obstacol pus in calea ta iti da o oportunitate sa inveti si sa cresti din experienta sa. Progresul poate fi lent si poate ai de asteptat inainte ca lucrurile sa revina in control inainte de a merge mai departe. Fa tot ce poti mai bine din orice timp aditional ca sa te asiguri ca ai toate informatiile necesare ce sa te ajute sa te focusezi asupra obiectivelor tale.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Tine mintea deschisa ca sa vezi schimbarile si la nevoie fa compromisuri. Ca sa mergi pe drumul drept, trebuie sa te uiti si dupa oportunitati mai profitabile sau sa fii curajos si sa urmezi chiar si o schimbare completa de directie.

