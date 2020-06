Horoscop rune 16 iunie. Fecioarele au o perioadă de bucurie, Vărsătorii au parte de armonie

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Ai putea simti o lipsa de idei noi si de creativitate. Insa se pare ca este ceva doar temporar. Ai putea avea nevoie sa schimbi unele lucruri din viata ta ca sa te reintorci pe calea corecta. Daca te uiti adanc in tine s-ar putea ca deja sa stii ce trebuie schimbat. Cea mai mica schimbare poate duce la cel mai mare impact.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Uneori, se poate intampla astfel : ai un vis care te entuziasmeaza, iti evoca emotii puternice, o stare speciala mentala, dar nu intelegi de ce. Nu analiza cu mintea constienta. Ramai cat poti de mult in aceeasi stare ca de somn peste zi, adica cu mintea constienta tacuta, doar observand lumea detasat ca si cum inca esti in stare de vis si urmeaza directia pe care o primesti in aceasta stare ; acela e glasul intuitiei. Altfel traiesti in stari inevitabile de tensiune si dizarmonie interioara.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ, inversata. Ai pus dorinte si nevoi mai presus de iubire si armonie cu ceilalti ? Ai pus presiune ca sa se implineasca urgent ceva din ce doresti ? Ai batut din picioare in fata zeitatilor ca sa iti aduca ce vrei ? Runa Nauthiz iti vesteste ca asta iti blocheaza rezultatele. Poate ca esti indiferent la dorintele altora si concentrat doar asupra dorintelor tale. Cine ai fi tu fara aceste dorinte si implinirea lor ? Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori.

