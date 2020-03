HOROSCOP rune 16 martie. Săgetătorii trebuie să fie atenți la tot, Balanțele au parte de realizări

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera: Primesti sfatul de a munci ceva mai mult ca sa te indrepti spre implinirea unui scop. Lasa cunoasterea faptului ca te apropii de final sa iti dea puterea de a continua. Ai facut treaba buna pana aici, dar mai este putin de muncit pana la recompensa. Este vorba de o situatie care trebuie sa ajunga la final si este in puterea ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Nauthiz : Primesti prin aceasta runa un sfat de la puterile superioare : incearca sa iti dai seama care este cauza unei situatii ce iti provoaca o dificultate. Ce se intampla in afara ta este similar cu ce se intampla in tine. Oamenii primesc in viata situatii spre care este orientat subconstientul. Incearca sa eviti manifestarea de emotii negative spre tine sau spre altii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.

