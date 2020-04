Horoscop rune 17 aprilie. Vărsătorii își îndeplinesc visele, Gemenii primesc cadouri

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH : Perth este runa sansei si a pariurilor. Arunca zarurile si lasa-te pe mana sortii. A paria este un mod placut sa depasesti perioadele de noapte…cat timp este un pariu fara pericole. Jocurile de noroc si sansa au perspective ce sunt ascunse de noi, asa cum Perth semnifica si secrete necunoscute. Runa simbolizeaza si transmite distractie si abandon salbatic dar fii cu grija pentru ca este si runa misterului si a rezultatelor finale neasteptate. Nu poti pierde daca nu joci, dar nici nu castigi mereu.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz reprezinta sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a progresa. Este esenta disciplinei. Aceasta runa face referire la durerea pe care trebuie sa o induri pentru a primi o recompensa al finalul ei. Poate fi o lectie de viata dureroasa, dar care sa aduca la finalul ei o experienta de vis. Ca un student care munceste din greu pe timpul facultatii, dar la finalul ei il asteapta o cariera de succes.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Ansuz : Aceasta runa e folositoare pentru situatia ta general de viata. In curand poti primi un cadou. Poate un vechi prieten ce reapare brusc in viata ta iti va da ocazia sa afli ceva despre el/ea sau pur si simplu te va uimi. Esti norocos in aceasta perioada. Daca inca nu ai vazut asta, vei vedea in curand ca vei primi ceva valoros care nu e de natura materiala.

