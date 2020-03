HOROSCOP rune 17 martie. Taurii trebuie să se ferească de călătorii, Peștii fac o schimbare majoră

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Runa sugereaza ca ar fi bine sa faci o pauza si sa gandesti in loc sa te duci buluc inainte spre orice aranjamente financiare. Trebuie sa cauti claritate pe orice nu esti sigur. Poate este momentul sa fii rabdator si sa mai astepti, decat daca nu e absolut necesar sa faci lucruri acum. Rabdarea este ceruta si necesara.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz (inversata) : Stai departe de calatorii pe apa sau de marinari ori alti oameni asociati cu apa, pentru ca te pot pacali. Evita sa faci baie in mare, evita valurile si stai departe de fortele distructive ale apei. Laguz este runa apei in toate formele ei.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – PERTH (cu fata in jos). Poate ca e bine sa ai o zi libera, sa te bucuri de tine si sa te rasfeti intr-un loc sau activitati ce te fac mai fericit. Trebuie sa iti schimbi viziunea despre ce crezi tu ca este negativ in viata ta. Nu le mai vedea drept ghinion ci ca pe obstacole constructive in calatoria ta care te fac mai puternic si implinit dupa ce le depasesti.

