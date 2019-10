HOROSCOP rune 17 octombrie. Balanțele trebuie să se adapteze la noi cerințe, Berbecii își satisfac nevoile emoționale

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 17 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ. Semnificatie A CURGE. Caracteristicile acestei rune sunt apa, intuitia si fluxul emotiilor, relatiilor si vocatiilor. In mod particular, ea anunta satisfactia unor nevoi emotionale. In ciuda faptului ca totul curge asa cum trebuie la acest moment, de regula semnaleaza nevoia de a curata, reevalua, reorganiza, recentra. Indica faptul ca aspectul intuitiv al naturii tale umane este trezit si ca atare esti sfatuit sa il hranesti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Runa germanica Dagaz semnifica transformarea profunda urmare a unei constientizari puternice. Aceasta runa iti transmite faptul ca momentul este potrivit ca sa actionezi si sa obtii ceea ce iti doresti, astfel succesul este asigurat. Dealtfel vor exista puternice forte puse in slujba ta ca sa ai clipe de revelatie. Este o vreme de prosperitate si de mari salturi. De aceea, iti este recomandata o atitudine smerita, generoasa si recunoscatoare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Ceva acum este inghetat pentru tine si asa vor fi o vreme insa mesajul si indicatia este sa accepti cu inima deschisa aceasta stare de fapt pentru ca asa este cel mai bine pentru tine. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii. Cele mai mari revelatii si cresteri au loc in aceste momente.

