Horoscop rune 18 mai. Gemenii au parte de obstacole, Săgetătorii primesc daruri

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ : Runa Ansuz este cuvantul rostit al divinitatii. Runa extrasa fiind intoarsa, ti se sugereaza sa fii mai deschis si mai atent la vocea divinitatii ce incearca sa iti livreze un mesaj pe care nu il auzi. Cuvantul divin este intotdeauna corect si tu esti cel ce trebuie sa te straduiesti, oricare ar fi dificultatea, sa il auzi corect. Fii atent ce sfaturi ti se dau, pentru ca se pot dovedi a fi incorecte. Nu lua de buna orice sursa isi picura vorbele in urechile tale. In schimb, cauta in inima ta, in tacere, ce iti spune divinitatea.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAS (cu fata in jos). Aparent par a fi in fata ta niste obstacole sau intarzieri si ti se pare ca viata se misca mai incet decat ai vrea tu. Runa iti transmite totodata sa te astepti la un rezultat pozitiv la momentul oportun, deci foloseste acest timp intelept si invata din aceste obstacole. Orice noua abilitate invatata te ajuta. Orice apare te face sa apreciezi rezultatul final.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Hagalaz (inversata) : Pot exista unele pericole neasteptate in spatele unor sarcini usoare, deci fii prudent. Unele pericole ascunse pot exista din lumea naturii. Partenerul sau amantul pot ascunde ceva de tine. Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.