HOROSCOP rune 18 martie. Berbecii sunt plini de energie, Vărsătorii se bucură de puterea lor interioară

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – GEBO, inversata. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Gebo inversata aici iti vesteste atentie pentru ca exista un dezechilibru intre ceea ce dai si ceea ce primesti intr-o relatie sau in mai multe. Vezi de ce dai mai mult decat primesti. Vezi de ce nu dai atat cat primesti. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Jera: Primesti sfatul de a munci ceva mai mult ca sa te indrepti spre implinirea unui scop. Lasa cunoasterea faptului ca te apropii de final sa iti dea puterea de a continua. Ai facut treaba buna pana aici, dar mai este putin de muncit pana la recompensa. Este vorba de o situatie care trebuie sa ajunga la final si este in puterea ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz : Primesti prin aceasta runa un sfat de la puterile superioare : incearca sa iti dai seama care este cauza unei situatii ce iti provoaca o dificultate. Ce se intampla in afara ta este similar cu ce se intampla in tine. Oamenii primesc in viata situatii spre care este orientat subconstientul. Incearca sa eviti manifestarea de emotii negative spre tine sau spre altii.

