HOROSCOP rune 18 noiembrie. Taurii trebuie să fie discreți, Scorpionii sunt confuzi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 18 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Laguz : Runa te sfatuieste sa fii atent la obsesia de a realiza o dorinta care poate ca nici nu este benefica pentru tine. Cel mai probabil ti-ai ridicat dorinta la nivel de absolut si o vrei urgent implinita, altfel crezi ca nu te vei mai bucura de ea. Poate ca este mai prudent sa iesi din aceasta stare de obsesie. Asta nu inseamna sa nu ai dorinta ci sa constientizezi ca, poate, nici nu ai chiar asa de mare nevoie de ea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Mannaz : Daca cineva are o atitudine nepotrivita fata de tine si este ceva personal si nu poti suporta, incearca sa stai departe de aceasta persoana si de manifestarile sale negative, figurativ vorbind ascunde-te. E o idee sa fii mai discret si retras si la munca. Cu cat mai putin in lumina atentiei, cu atat mai bine pentru moment.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz : Aceasta runa te avertizeaza despre unele pericole ce pot fi in lumea exterioara dar le fel de bine pot fi si in tine, ca sabotor prin care iti faci rau. Incearca sa iti dai seama daca o situatie prezenta iti reaminteste de ceva. Poate ca ai mai intalnit ceva similar in trecut. Daca da, vezi cum seamana situatiile si ce ai de vindecat din trecut mai intai. Vei vedea ca trecutul nu difera de prezent decat prin décor.

