Horoscop rune 19 aprilie. Racii dau peste obstacole, Capricornii trec printr-o schimbare

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH : Semnificatie INITIERE. Aceasta runa este asociata cu Phoenix, pasarea mistica care se consuma in focuri pentru a rasari ulterior din propria ei cenusa. Puternice forte ale schimbarii si ale renovarii sunt active si in miscare acum. Pe acest plan al vietii pamantesti, vor fi probabil surprize cum ar fi castiguri bruste sau un start al unei relatii neasteptate. Pe partea spirituala, este timpul sa te ridici deasupra propriei persoane, deasupra traiului obisnuit, ca sa poti avea o viziune mai larga. Runa aceasta iti reaminteste ca mediul exterior este neimportant, cu exceptia faptului cand este o reflectare a interiorului.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz reprezinta disciplina si nevoia de schimbare. Ceea ce se intampla acum trebuie sa se intample. Sunt parte din ciclul vietii, al transformarilor. Sunt acele suferinte/dureri/chinuri prin care trebuie sa treci pentru a deschide calea spre lucruri mult mai bune in viitor.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Ansuz : Aceasta runa este un semn de la puterile inalte si simbolizeaza un cadou spiritual pentru tine. Asculta-te cu atentie si traieste zilele acestea in asteptarea de a primi ceva frumos in viata ta. Ai incredere in intuitia ta care iti va semnala mesaje importante.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.