HOROSCOP rune 19 decembrie. Scorpionii își gestionează stările de anxietate, Capricornii se deschid spre schimbare

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Othila cu fata in jos indica o perioada in care trebuie sa te descurci singur cu ce probleme ai, sa ai puterea sa faci ce este corect si sa gestionezi orice situatie cu onoare si integritate. Familia si prietenii nu te prea pot ajuta cu mai nimic. Acum sa te gandesti unde apartii cu adevarat si ce vrei cu adevarat. Retrezeste-ti visele si dorintele. Tine minte, daca vrei ceva poti obtine facand pasi oricat de mici, dar sa ii faci.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Tu ii vei inspira pe altii dar trebuie sa crezi in tine si in abilitatile tale pentru ca asta sa se intample. Foloseste-ti mostenirea cu intelepciune, adauga la ea si fii pregatit sa o dai mai departe urmatoarei generatii. Nu uita ca si tu treci prin aceasta mostenire de cunostinte, abilitati, inspiratii si credinte de la toti cei ce au intrat in contact cu tine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – RAIDO. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

