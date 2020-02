HOROSCOP rune 19 februarie. Vărsătorii trebuie să fie atenți la semnele de slăbiciune, Leii trebuie să scape de anxietate

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – GEBO : Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA. Semnificatie RECOLTA. Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ. Semnificatie : RESTRICTIE. Aceasta runa iti indica ca pot fi intarzieri sau schimbari in directiile actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa iti revizuiesti planurile cu atentie. Restrictia este necesara. Runa Nauthiz iti sugereaza sa iti identifici Umbra, partea intunecata a naturii tale care se reflecta in exterior sub forma de slabiciune. Incearca sa descoperi ce este in interiorul tau care pare a atrage o lipsa de noroc in viata pe un subiect dorit de tine. Dificultatile si esecurile, totusi, ne pot invata multe despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul intern. Priveste partea pozitiva a adversitatii.

