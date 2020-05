Horoscop rune 19 mai. Taurii au parte de noroc, Scorpionii au parte de aventuri

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Wunjo : Vei experimenta fericire daca muncesti pentru ea. Sa tinzi catre armonie si echilibru si intotdeauna sa cauti solutii in loc sa baltesti in probleme. Ca sa reziste, fericirea trebuie gasita in sinceritate si adevar. Daca te ascunzid e adevar, te ascunzi de fericire. Tine minte sa cauti doar ce e corect si bun iar norocul si averea vor veni automat.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – FEHU. Defineste cu claritate ce iti doresti cu adevarat. Este bogatie si posesiuni sau este dorinta de a creste spiritual ? Bucura-te de norocul de acum dar tine minte ca orice ai este bine sa il imparti cu altii pentru a marca recunostinta si a transmite si altora sa faca la fel, prin exemplul tau.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Inguz: Aceasta runa simbolizeaza dezvoltarea personala, cresterea nivelului de constienta, de empatie globala. La nivel mai mic, runa simbolizeaza o intalnire cu cei dragi, o masa in familie, o aniversare.

