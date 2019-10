HOROSCOP rune 19 octombrie. Leii trebuie să se oprească din a face planuri mari, Vărsătorilor li se ivește o nouă oportunitate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 19 octombrie octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Wunjo sugereaza ca vine o perioada de bucurie si fericire pentru tine. Exista potentialul sa fie o perioada memorabila a vieti tale dar nu uita sa impartasesti norocul tau cu cei din jur, chiar daca nu vezi niciun beneficiu din faptul ca faci asta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Trebuie sa fii deschis la oportunitatile din jur. Daca te uiti cu atentie, sunt posibilitati de dezvoltare in jurul tau. Sunt acolo pentru tine si le poti urma daca vrei. Daca prezentul ti se pare incetosat, ai puterea sa schimbi pentru ca sa traiesti intr-un viitor fara nori si cu mult soare. Dar e nevoie de efort din partea ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – BERKANA : Runa germanica Berkana semnifica renasterea, cresterea si este asociata cu mesteacanul. Aceasta runa anunta faptul ca o frumoasa crestere si dezvoltare are loc si va avea loc in familia ta sau in situatie de natura personala. Nu opune rezistenta chiar daca aceasta renastere si evolutie iti este nefamiliara la inceput. Totul este spre binele tau, ai incredere in legile firii.

