HOROSCOP rune 19 septembrie. Leii trebuie să-și controleze emoțiile, Balanțele sunt sfătuite să fie moderate

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 19 septembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera : Jera este runa succesului si a continuitatii. Vesteste stare buna de spirit, rodnicia planurilor, recompense pentru eforturile trecute. Se anunta recompensa mare pentru cei ce si-au muncit pamantul cu mainile lor. De regula, Jera este o runa puternic pozitiva insa fiind un simbol al relatiei cauza efect poate sa insemne si ca vor veni rezultate ale altor actiuni din trecut care nu au fost foarte pozitive. Ca atare, Jera inseamna justitie iar justitia inseamna si recompensa si pedeapsa.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz : Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii. Ea lumineaza calea, imprastie umbrele adanci ale ignorantei. Kenaz ajuta oamenii sa vada cu real discernamant. Ea sugereaza ca este nevoie sa actionezi dupa ce intelegi ceva. O lumina in intuneric simbolizeaza iluminare spirituala. Ea reprezinta placerea calda a focului de acasa, implicand o buna sanatate. Kenaz este usa care duce din intuneric in lumina. In egala masura, atrage atentia asupra unor surse de caldura, lumina sau pericol fizic.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Laguz : Laguz este runa apei in toate formele ei. Runa sugereaza o actiune de curatare. Mai inseamna si miscarea de flux si reflux a valurilor marii dar si noroc in calatorii ce implica traversat de oceane si mari, noroc la pescuit sau in orice tip de activitate acvatica. Apa este parte vitala a existentei dar poate fi si pericol daca nu esti atent. Runa contine aspecte de fluiditate, schimbare si chiar o lipsa de control. Este subconstientul, intuitia, abilitatile noastre psihice si semnifica si nebunia senzuala a jocului sexual, fiind o runa cu energie feminina.

