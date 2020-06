Horoscop rune 2 iunie. Taurii primesc o lecție dureroasă, Vărsătorii își controlează emoțiile

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Tiewaz: Daca esti implicat in afaceri, aparitia runei Teiwaz (Tiwaz) indica faptul ca te indrepti intr-o directive buna. Dar, pentru a avea un succes, e nevoie de mai multa fermitate, fara sa aplici forta si presiune.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz reprezinta sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a progresa. Este esenta disciplinei. Aceasta runa face referire la durerea pe care trebuie sa o induri pentru a primi o recompensa al finalul ei. Poate fi o lectie de viata dureroasa, dar care sa aduca la finalul ei o experienta de vis. Ca un student care munceste din greu pe timpul facultatii, dar la finalul ei il asteapta o cariera de succes.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

