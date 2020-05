Horoscop rune 2 mai. Gemenii se simt puternici, Fecioarele devin mentori pentru alții

Horoscop rune 2 mai. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Gebo : Gebo este runa iubirii si a iertarii. Cere iertare cu sincertiate si iti va fi data. Un cadou poate veni sau este deja prezent in viata ta si trebuie sa il vezi. Gebo anunta o dezvoltare sau descoperire a unui talent sau indemanare artistica sau creativa. Declara iubirea deschisa. Ai noroc in parteneriatele bazate pe iubire. Manifesta compasiune. Anticii acceptau cadouri doar daca li se permitea sa dea inapoi un cadou, deci retine cand apare Gebo a oferi si tu daca ai primit, fie de la o persoana, de la destin, de la zei. In afara de dragoste, Gebo inseamna parteneriat si uniune in afaceri. Iertarea este cel mai mare cadou dintre toate, fie ca o dai fie ca o primesti. Runa este utilizata si ca simbol pentru un sarut sau pentru o mare afectiune pe care o ai fata de cineva.

Horoscop rune 2 mai. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Nauthiz : Runa te avertizeaza ca poti fi intr-o situatie ce are legatura cu o problema mai veche ce nu a fost rezolvata niciodata. De aceea reapare in viata ta. Trebuie sa confrunti ce a ramas in tine nevindecat. Nu e nimeni in afara ta de vina pentru nimic si nici nu poti schimba oamenii. Poti sa incerci sa ii pedepesei insa nu iti rezolvi propria problema. Lasa defectele altora deoparte si ocupa-te de propria persoana.

Horoscop rune 2 mai. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Sowelu : Tu esti suficient de puternic incat sa aduci lucrurile la nivel de recolta. Norocul bun se anunta pentru tine si totul este pozitiv. Totusi, nu este o perioada de odihna si relaxare – trebuie sa analizezi si partile intunecate din natura ta. Puterea enorma a soarelui iti va da puterea de a face fata si a depasi orice fara frica. Solutia pentru problemele tale este in intelegerea ta.

