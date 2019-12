HOROSCOP rune 20 decembrie. Balanțele primesc o promovare, Peștii au obsesii distructive

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 20 decembrie 2019. =

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – BERKANA, inversata. Se pare ca exista o interferenta in cresterea ta pe un anumit domeniu. Daca te simti descumpanit ca nu ai urma actiunea potrivita acum, relaxeaza-te. Vei avea ocazia sa actionezi din nou. Examineaza-ti mai bine motivele pentru care vrei ce vrei. Iti pui ambitiile cumva inaintea nevoilor si binelui altora ?

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). O mica schimbare poate avea consecinte de departe mari. O mica piatra aruncata in apa cauzeaza reverberatii ce se raspandesc departe. Viata ta atinge viata multor altor oameni. Fii cat poti fi mai bun si fii o inspiratie pentru cei din jurul tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWAZ : Semnificatie APARARE. Aceasta runa are legatura cu dificultatile care apar la inceputul unei noi vieti si de apararile pe care le construim in jurul nostru atunci cand avem de a face cu Necunoscutul. Deseori anunta o perioada de asteptare, deci sfatul sau principal este rabdarea. Este recomandat sa anticipezi consecintele inainte de a actiona. De indata ce o decizie iti este in totalitate clara, atunci vei putea sa iti duci actiunea cu usurinta. Ia avantaj de aceasta perioada pentru a-ti pune casa in ordine si sa iti pui la punct afacerile personale.

