HOROSCOP rune 20 martie. Gemenii primesc recompense, Vărsătorii trebuie să facă o schimbare

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Dagaz : Obiectivul tau este sustinut de lumina divina. Fii sincer si corect iar norocul te va ajuta. Esti protejat de lumina si iti da o viziune clara ca sa eviti orice pericol, nu doar sa fii orbit de egoul tau. Ramai smerit iar lucrurile bune sunt pe drum spre tine.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Gebo : Gebo este runa iubirii si a iertarii. Cere iertare cu sincertiate si iti va fi data. Un cadou poate veni sau este deja prezent in viata ta si trebuie sa il vezi. Gebo anunta o dezvoltare sau descoperire a unui talent sau indemanare artistica sau creativa. Declara iubirea deschisa. Ai noroc in parteneriatele bazate pe iubire. Manifesta compasiune. Anticii acceptau cadouri doar daca li se permitea sa dea inapoi un cadou, deci retine cand apare Gebo a oferi si tu daca ai primit, fie de la o persoana, de la destin, de la zei. In afara de dragoste, Gebo inseamna parteneriat si uniune in afaceri. Iertarea este cel mai mare cadou dintre toate, fie ca o dai fie ca o primesti. Runa este utilizata si ca simbol pentru un sarut sau pentru o mare afectiune pe care o ai fata de cineva.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul recoltei. Ai timp pentru de toate. Urmeaza un eveniment anual important. Sau poate primesti recompense pentru eforturile de puse pana acum. O persoana cu o rabdare uriasa iti face o promisiune.

