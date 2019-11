HOROSCOP rune 20 noiembrie. Racii se simt obosiți, Scorpionii trebuie să lupte pentru ceea ce doresc

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 20 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Othila sugereaza ca poate veni spre tine o mostenire. Poate fi de natura materiala precum bani, casa sau alt bun de familie. Dar poate fi si prosperitate sub forma de cunoastere, precum anumite povesti de familie sau informatii din arborele genealogic ce iti sunt de mare valoare pentru prezentul si viitorul tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Ai putea simti o lipsa de idei noi si de creativitate. Insa se pare ca este ceva doar temporar. Ai putea avea nevoie sa schimbi unele lucruri din viata ta ca sa te reintorci pe calea corecta. Daca te uiti adanc in tine s-ar putea ca deja sa stii ce trebuie schimbat. Cea mai mica schimbare poate duce la cel mai mare impact.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – MANNAZ : Semnificatie SINELE. Punctul de pornire in orice in viata trebuie sa fie intotdeauna propriul Sine si o relatie buna si functionala cu tine insuti este esentiala : de ea depinde daca alte relatii curg bine, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Acum nu este un bun moment sa cauti si si sa astepti laude despre realizarile tale, nici nu e timpul sa iti pui toata atentia in posibilele rezultate. Nu judeca si nu fii intolerant. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

