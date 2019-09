HOROSCOP rune 20 septembrie. Balanțele sărbătoresc, Taurii sunt în echilibru emoțional

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 20 septembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz (inversata) : Pot exista unele pericole neasteptate in spatele unor sarcini usoare, deci fii prudent. Unele pericole ascunse pot exista din lumea naturii. Partenerul sau amantul pot ascunde ceva de tine. Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Intelegerea despre creatie iti ajuta viata sa curga asa cum vrei. Echilibrul emotional este construit din armonia creatiei din jurul tau. Mancarea naturala duce la o curgere naturala a sanatatii, mancarea non-naturala duce la stagnare si dizarmonie. Apa este un fluid ce se misca constant, deci si tu sa iti aranjezi viata ca sa curgi usor ca apa. Accepta schimbarile pentru ca ele sunt singura constanta reala a vietii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido : Totul in viata vine in cicluri. Recunoscand acest lucru si urmandu-le, vei avea succes rapid si eficient. Ar trebui sa iti aliniezi stilul de viata dupa sezoane, onorandu-le adevarul. Nu te teme de vremurile provocatoare, sa stii ca atunci cand ceva este mai greu, va deveni mai usor in viitor. Totul are si o parte opusa. Provocarile te vor conduce spre recompense la fel de mari si bune.

