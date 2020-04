Horoscop rune 21 aprilie. Gemenii trebuie să fie flexibili, Leii au parte de o avansare

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa iti aduce mesajul ca totul se intampla cu un scop. Nimic pe lume nu este intamplator. Ar putea fi ceva dureros, dar care, la final, se va dovedi un mare beneficiu.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz: Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii. Ea lumineaza calea, imprastie umbrele adanci ale ignorantei. Kenaz ajuta oamenii sa vada cu real discernamant. Ea sugereaza ca este nevoie sa actionezi dupa ce intelegi ceva. O lumina in intuneric simbolizeaza iluminare spirituala. Ea reprezinta placerea calda a focului de acasa, implicand o buna sanatate. Kenaz este usa care duce din intuneric in lumina. In egala masura, atrage atentia asupra unor surse de caldura, lumina sau pericol fizic.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Othila : Daca cumva te temi de propria ta incompetenta sau de gandul ca ai putea face o greseala, incearca sa intelegi ca este mai bine sa inveti din greselile si sa capeti experienta in loc sa repeti greselile altora si apoi sa regreti. Ce este bine pentru o persoana ce iti da un sfat poate sa nu fie bine pentru tine. Fii flexibil, asculta-te pe tine si nu te teme sa rupi reguli.

