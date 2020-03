HOROSCOP rune 21 martie. Berbecii sunt vulnerabili, Vărsătorii sunt o inspirație pentru alții

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in jos) : Algiz este runa protectiei si oportunitatilor. Este posibil sa apara un progres mai lent pe care sa il consideri declin. Daca nu esti vigilent, poti fi vulnerabil in fata unor atacuri. Daca esti atent, vei fi protejat. Conditia pentru a fi bine este sa eviti sa fii incapanat sau miop. Sunt dezvoltati si oportunitati de crestere insa sunt deghizate.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Runa indica faptul ca este posibila o schimbare de plan, schimbare de locatie sau o calatorie. Aceasta schimbare nu pare a fi o surpriza si tu te-ai gandit deja la ea sau te-ai pregatit sa se intample. Aceasta runa anunta faptul ca schimbarile vor fi gradate in locul uneia mari si uriase. Aceasta parte a calatoriei tale prin viata este una pozitiva deci bucura-te de ea, oricat de infricosatoare pare a fi la inceput.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare.

