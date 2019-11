HOROSCOP rune 21 noiembrie. Peștii au parte de mult noroc și surprize plăcute, Gemenii fac pași în spate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 21 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa germanica etalata : WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa germanica etalata : URUZ (cu fata in jos). Urmeaza un timp in care te poti simti obosit fizic si mental. De aceea, ti se recomanda sa iti revizuiesti stilul de viata si sa decizi ce are valoare reala pentru tine. Asta te ajuta sa te focusezi pe drumul dorit in continuare. O oportunitate se poate prezenta si e bine sa o iei.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa germanica etalata : THURISAZ (cu fata in jos). Pentru acest moment procedeaza cu prudenta in munca si cariera ta si nu lua nicio decizie impulsiva. Dedica timp sa faci pasi in spate si sa analizezi o situatie curenta ca sa poti intui ce iti aduce viitorul. Reflecta la asta si ai grija sa nu cazi intr-o capcana. Sa ai toate informatiile si detaliile de care ai nevoie.

