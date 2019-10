HOROSCOP rune 21 octombrie. Scorpionii trebuie să-și canalizeze atenția pe ei înșiși, Berbecii sunt nevoiți să se bazeze pe intuiție

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 21 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ : Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Incearca sa fii persoana cea mai buna care poti fi si intotdeauna sa tinzi sa fii mai bun. Exact ca un artist ce nu e chiar satisfacut de pictura sa dar stie ca si-a atins maximul de bine al momentului si accepta totodata ca mereu poate invata mai mult, si tu inveti din fiecare experienta si contact. Influenta ta ii atinge pe altii, fie ca stii asta sau nu.

