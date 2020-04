Horoscop rune 22 aprilie. Gemenii trec prin provocări, Fecioarele preferă munca în echipă

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Da, este bine acum sa te focusezi pe vise si sperante, dar mai important e sa iti faci treburile in prezent cu stare de bucurie. Esti aici si acum doar o data. Ia maxim din prezent.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Nu te teme. Toata lumea face greseli si are taine. Daca secretele tale iti intarzie progresul, e semn ca a venit momentul sa te separi de ele. Nu poti schimba ce a fost, dar poti invata din lectiile a ce s-a intamplat ca sa fii mai intelept si puternic. Fii pozitiv. Ai puterea in tine sa depasesti orice. Sa crezi in tine si in potentialul tau de reusita !

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido : Totul in viata vine in cicluri. Recunoscand acest lucru si urmandu-le, vei avea succes rapid si eficient. Ar trebui sa iti aliniezi stilul de viata dupa sezoane, onorandu-le adevarul. Nu te teme de vremurile provocatoare, sa stii ca atunci cand ceva este mai greu, va deveni mai usor in viitor. Totul are si o parte opusa. Provocarile te vor conduce spre recompense la fel de mari si bune.

