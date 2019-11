HOROSCOP rune 22 noiembrie. Leii trec printr-o perioadă plină de succes, Capricornii se autoîmplinesc

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 22 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ansuz : Aceasta runa e folositoare pentru situatia ta general de viata. In curand poti primi un cadou. Poate un vechi prieten ce reapare brusc in viata ta iti va da ocazia sa afli ceva despre el/ea sau pur si simplu te va uimi. Esti norocos in aceasta perioada. Daca inca nu ai vazut asta, vei vedea in curand ca vei primi ceva valoros care nu e de natura materiala.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Ehwaz : O situatie curenta iti poate aduce ceva nou in viata. Poti iesi la intalnire cu oameni noi, poti dezvolta o abordare fundamental diferita a vietii si relatiilor, poti sa schimbi o locatie, poti merge undeva nou. Fiecare situatie promite o schimbare gradata spre mai bine ; se dezvolta idei noi, se imbunatatesc relatiile cu oamenii. Fii pregatit pentru schimbare pentru ca este favorabila.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Gebo: Aceasta runa vesteste un parteneriat in orice forma ar fi el. Daca este o situatie personala, se anunta aparitia unui partener care este exact cel cu care poti construi o relatie reala. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire, prietenie. Insa in orice caz cineva cauta o alianta cu tine. Runa iti indica posibilitatea unei relatii sincere si rodnice.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.