Horoscop rune 23 aprilie. Gemenii au parte de prosperitate, Balanțele încep un nou hobby

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Othila : Daca cumva te temi de propria ta incompetenta sau de gandul ca ai putea face o greseala, incearca sa intelegi ca este mai bine sa inveti din greselile si sa capeti experienta in loc sa repeti greselile altora si apoi sa regreti. Ce este bine pentru o persoana ce iti da un sfat poate sa nu fie bine pentru tine. Fii flexibil, asculta-te pe tine si nu te teme sa rupi reguli.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ : Dagaz anunta o constientizare si o avansare importanta intr-o relatie care te preocupa. Momentul este potrivit si ca atare succesul este ca si asigurat. Este runa increderii radicale chiar daca circumstantele te pot impinge sa sari in gol cu mainile aparent goale. Ea anunta deseori o vreme a prosperitatii si rezultatelor mari. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa fii purtat de val si sa te porti nesabuit. Smerenia si generozitatea sunt de urmat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.