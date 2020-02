HOROSCOP rune 23 februarie. Gemenii au parte de speranță și bucurie, Săgetătorii au parte de realizare

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Runa Dagaz inseamna lumina zilei si reprezinta lumina divina. Runa se refera in general la rasarit, clipa initiala a energiei stralucitoare, sau la mijlocul zilei cand energia este in punctul maxim. Ambele momente sunt momente simbolice de schimbare, dar, spre deosebire de schimbarile din ciclurile anuale care sunt lente si subtile, schimbarile din cursul unei zile sunt rapide si mai dramatice. Inceputul unei zile noi este un simbol de iluminare rapida in urma unor circumstante. Fii atent – desi runa sugereaza o schimbare pozitiva, simbolistica de punct de varf lasa de inteles ca poate urma si o coborare. Din fericire pentru unii, runa este ciclica si ireversibila, deci nu este promisa permanenta. poti fi sigur doar de o calatorie plina de entuziasm.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

