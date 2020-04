Horoscop rune 24 aprilie. Taurii trebuie să se adapteze la noi cerințe, Vărsătorii sunt în fața unei noi aventuri

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Raido (inversare) : Izolare. Lipsa de schimbare sau miscari. Stagnare. Un deadline poate fi ratat. Un drum poate fi ratat. O eroare mecanica se poate intampla. Fii mai mult pe langa casa. Fii atent la un dusman ce se poate prezenta drept prieten. Unele intalniri pot lua un curs neasteptat.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Uruz indica faptul ca pot fi unele oportunitati in fata ta acum. Ele pot fi deghizate in pierderi dar cu o mare oportunitate ce se contureaza din cenusa precum pasarea Phoenix. Trebuie sa inveti sa te adaptezi la noi cerinte si sa depasesti provocarile cu puterea, tenacitatea si determinarea ta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ : Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

