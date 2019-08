HOROSCOP rune 24 august. Săgetătorii pot întâlni dragostea, Racii au nevoie de multă răbdare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 24 august 2019.

HOROSCOP. Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH (cu fata in jos). Poate ca e bine sa ai o zi libera, sa te bucuri de tine si sa te rasfeti intr-un loc sau activitati ce te fac mai fericit. Trebuie sa iti schimbi viziunea despre ce crezi tu ca este negativ in viata ta. Nu le mai vedea drept ghinion ci ca pe obstacole constructive in calatoria ta care te fac mai puternic si implinit dupa ce le depasesti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca inca va fi nevoie sa pui efort si sa nu stai pe spate si sa astepti. Asigura-te ca esti bine pregatit pentru pasul urmator. Fa tot ce poti din aceasta oportunitate astfel incat viitorul sa iti fie excelent pe toate planurile.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Urmeaza un timp necesar pentru a finaliza sarcini curente ca sa poti avea parte de noi inceputuri si oportunitati aflate pe drumul tau. Nu mai pierde timpul bucland in trecut si la lucruri pe care nu le poti schimba si nu ai control asupra lor. Focuseaza-ti energia pe directii noi. Fii pozitiv si inconjoara-te cu oameni pozitivi decat cu uii care iti dau o viziune negativa asupra vietii. Cel mai mare pas pe care il poti face acum este sa fii pozitiv si sa crezi in tine si in capacitatile tale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.