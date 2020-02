HOROSCOP rune 24 februarie. Gemenii primesc ajutor, Vărsătorii se pregătesc să-și schimbe viața

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz : Cand o etapa din viata ta se incheie, instantaneu si inevitabil incepe ceva nou. In viata ta exista o forta care aduce intotdeauna schimbare. Puterea acestei forte este dusmanul oricarei forme de stagnare. Ea cauzeaza respingerea fortelor vechi de viata si creaza forme noi de viata. Adapteaza-te si accepta acest ciclu natural.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ELHAZ (cu fata in sus). Aceasta este o runa a prieteniei si cineva iti poate oferi ajutor in curand. Nu te teme sa accepti acest ajutor. Va lucra alaturi de tine si te va ajuta protejandu-te de probleme de la orizont. Fii vigilent la aceste probleme pentru ca paza buna trece primejdia rea.

