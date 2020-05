Horoscop rune 24 mai. Leii se bazează pe intuiție, Săgetătorii au de îndeplinit sarcini importante

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ : Runa germanica Dagaz semnifica transformarea profunda urmare a unei constientizari puternice. Aceasta runa iti transmite faptul ca momentul este potrivit ca sa actionezi si sa obtii ceea ce iti doresti, astfel succesul este asigurat. Dealtfel vor exista puternice forte puse in slujba ta ca sa ai clipe de revelatie. Este o vreme de prosperitate si de mari salturi. De aceea, iti este recomandata o atitudine smerita, generoasa si recunoscatoare.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Jera: Ai plantat semintele tale in trecut si acum vei culege fructele recompensei si muncii. Este timp pentru a sarbatori, pentru bucurie si abundenta. Bucura-te dar tine minte ca tot trebuie sa muncesti sustinut in continuare. Dupa recolta urmeaza iarna, deci asigura-te aduni suficienta intelepciune pentru urmatoarele provocari. Te asteapta noi recolte in viitor, dar mai intai trebuie sa pregatesti pamantul si sa semeni noi seminte, ca adevaratii fermieri.

