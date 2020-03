HOROSCOP rune 24 martie. Berbecii primesc o moștenire, Balanțele trebuie să depășească dificultăți

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Othila sugereaza ca poate veni spre tine o mostenire. Poate fi de natura materiala precum bani, casa sau alt bun de familie. Dar poate fi si prosperitate sub forma de cunoastere, precum anumite povesti de familie sau informatii din arborele genealogic ce iti sunt de mare valoare pentru prezentul si viitorul tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Teiwaz : Daca manifesti curaj si daca inima ta este onesta si adevarata, victoria ta sigur va veni. Foloseste-ti toate abilitatile si intelepciunea. Credinta ta poate fi pusa la provocare si trebuie sa o aperi. Adevarul, justitia si sinceritatea vor castiga mereu. Teiwaz este runa razboinicului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare ?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.