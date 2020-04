Horoscop rune 25 aprilie 2020. Gemenii fac o descoperire majoră, Berbecii sunt perseverenți

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

Horoscop rune 25 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit.

Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta.

Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.

Horoscop rune 25 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – Odin : Ceea ce este nestiut si ceea ce este nevazut sunt active acum in viata ta. La inceputuri nu a fost nimic si la final, nimic ramane. Controlul nu poate fi folosit pentru ceva ce inca nu exista, nu a fost creat.

Dar, precum cartea Prostul de la cartile de Tarot, este posibil sa fie nevoie sa faci un salt de credinta si sa te arunci in acest mare vid al vietii. Fa asta cu mainile libere si cu credinta nestramutata. Te bazezi pe puterea creativa a necunoscutului.

Horoscop rune 25 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – DAGAZ. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit, iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale.

Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.