HOROSCOP rune 25 februarie. Gemenii au nevoie de o schimbare, Scorpionii trec printr-o perioadă memorabilă

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Runa iti sugereaza ca este posibil sa fi ajuns la un punct din viata ta in care este nevoie de schimbare. O schimbare poate fi la fel de simpla precum a accepta cine esti si sa fii fericit ca esti unic si special in felul tau. De ce ai putea dori vreodata sa fii la fel ca altcineva ? Oricum, acum e un moment pentru o decizie de viata si pentru o schimbare mare a directiei spre care te indrepti. Ramai fidel credintelor si valorilor tale si nu vei da gres. Crede in tine si urmeaza-ti visele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.