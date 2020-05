Horoscop rune 25 mai. Gemenii au parte de o schimbare în bine, Capricornii primesc un sfat valoros

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Isa : Runa iti transmite sa nu fii nesatisfacut de tine sau de destinul tau. Ce se intampla acum in viata ta este o perioada naturala si necesara. O situatie iti permite sa inveti dezvoltarea proceselor vietii, in anticiparea urmatoarelor etape de renastere. In acest timp, invata sa iubesti perioadele dure dar minunate ale vietii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz: Aparitia lui Laguz poate indica o femeie foarte importanta din viata ta. O femeie care are o puternica influenta asupra ta, asa cum ciclurile Lunii influenteaza valurile oceanului. O recunosti?

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth: Aceasta runa este simbolul unui vas, al unei cupe si este deseori asociata cupei din care se arunca zarurile. De aceea se considera ca simbolizeaza norocul si soarta. Forte intense cer schimbarea. Nu trebuie sa te ingrijorezi, caci schimbarea este in bine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.