HOROSCOP rune 25 martie. Gemenii au momente de transformare, Fecioarele trebuie să facă un pas înapoi

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Teiwaz (inversata) : Timiditate, naivitate. Trebuie sa depasesti o atitudine de las. Fereste-te de oamenii ce actioneaza stangaci si dau dovada de lipsa de concentrare. Scoate-ti la vedere talentele ascunse, inclusiv cele de lider. Cineva care este tratat ca un prost este de fapt un om curajos. Teiwaz este runa razboinicului

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Dagaz : Daca esti interesat de calea spirituala, runa iti promite momente de transformare, o revelatie in procesul schimbarii personalitatii tale. Eforturile tale nu au fost in zadar : intr-un sens, schimbarea cantitativa se transforma in una calitativa si este timpul pentru un salt cuantic pentru tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.