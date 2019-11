HOROSCOP rune 25 noiembrie. Leii fac călătorii, Scorpionii sunt protejați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 25 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Perth : Daca decizi sa iei legatura in mod constient cu subconstientul tau, vei fi recompensat cu dedicare, cu reinnoirea vietii. Sfatul oferit este sa nu fii iritat. Sa nu tipi, sa nu dai vina pe nimeni pentru ce poti gasi. Doar observa care sunt calitatile pe care subconstientul ti le prezinta. Da dovada de un comportament corect care sa nu reflecte numai constientul (gandurile) ci si subconstientul (intuitia, visele, revelatiile).

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Tu ii vei inspira pe altii dar trebuie sa crezi in tine si in abilitatile tale pentru ca asta sa se intample. Foloseste-ti mostenirea cu intelepciune, adauga la ea si fii pregatit sa o dai mai departe urmatoarei generatii. Nu uita ca si tu treci prin aceasta mostenire de cunostinte, abilitati, inspiratii si credinte de la toti cei ce au intrat in contact cu tine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA : Aceasta runa vesteste castiguri de ambele parti. Indica un moment in care o pregatire tangibila va duce la rezultate concrete pozitive. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te expandezi. Sunt favorizate noi achizitii. Totodata anunta si o vreme cu binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi foarte probabil de succes si vor aduce oportunitati mai bune pentru dezvoltare. Este acel moment care, daca este recunoscut, te va recompensa cu tot felul de beneficii importante.

