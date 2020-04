Horoscop rune 26 aprilie. Gemenii își controlează emoțiile, Fecioarele se relaxează

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Raido : Daca iti analizezi situatia curenta, tu stii ca esti deja pe cale spre ceva ce iti doresti. Daca te gandesti la viitor, inca este o cale lunga in fata ta. Dar da, este posibil sa implinesti ce iti doresti si vei construi unele relatii benefice sau participa la proiecte de ajutor. Runa iti transmite sa nu stai intr-un singur loc ci sa te misti mereu spre scopul specificat. Tine minte ca drumul in fata este deschis, paseste pe el cu curaj!

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Nu lasa oamenii negativi sa te traga in jos. Vei reusi daca te focusezi profund pe calea ta in continuare. Succesul iti este asigurat daca abordezi fiecare provocare din calatoria prin viata cu tarie si determinare.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

