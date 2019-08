HOROSCOP rune 26 august. Racii sunt blocați în interior, Scorpionii eșuează la comunicare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 26 august august 2019.

HOROSCOP. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

HOROSCOP.Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Thurisaz. Este munca destula de facut, atat in tine cat si in afara ta. Esti pregatit sa primesti mesaje de la divinitate. Acum vei putea vedea ce ascunzi in interiorul tau pentru ca iti va aparea in exterior si vei recunoaste. Daca ai de urmat o actiune, mai asteapta si asa elimini rezistenta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Algiz, inversata. Sanatatea si asocierile sunt subiecte pe care sa le privesti cu atentie. Daca unele persoane te folosesc si stii asta in inima ta, sa stii ca esti singura persoana responsabila de asta, nu ei. Si tu ai beneficii din aceasta situatie. Daca un castig nu e posibil, sa stii ca si in pierdere exista o forma de castig din ce inveti si din progresul ce are loc.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Mannaz. Esenta este apa iar apa este clara si flexibila. Claritatea si disponibilitatea sa te schimbi sunt alegeri eficiente de a fi acum. Daca esti drept cu tine, vei fi drept si cu altii si altii cu tine. Fii devotat, fii moderat si fii si tu flexibil ca apa, doar atunci vei avea o directie clara.

