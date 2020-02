HOROSCOP rune 26 februarie. Leii găsesc răspunsuri, Balanțele au parte de noi opțiuni

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz : O situatie despre care te gandesti primeste raspuns de la aceasta runa : exista o forta a vietii care actioneaza in ea. Puterea duce la miscare, la dezvoltare si contribuie ca lucrurile sa fie instabile ca sa faca loc la nou. Unele forme vechi de existenta sunt depasite si ele trebuie sa apartina trecutului. Se va intampla in curand, daca nu cumva deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat de aparitia inevitabila a unei noi forme de existente sub forma de noi situatii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice acestei rune. Cu ele, totusi, pot aparea si influente nedorite si astfel devine necesar sa te protejezi. Acum si aici, cea mai buna si potrivita actiune pe care o ai de facut este sa iti asiguri protectia maxima. Daca experimentezi vreo forma de durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata din ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti mai mult sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca vei creste si a fi constient de aceasta certitudine poate sa iti fie cea mai buna protectie in momente de indoiala.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAZ : Aceasta runa poate indica mai multe lucruri. O situatie iti poate aduce ceva nou in viata ta, intalnirea cu oameni noi, dezvoltarea unei abordari fundamental diferite a vietii si a oamenilor, schimbarea unei locatii, plecarea intr-un loc diferit. Toate au in comun schimbarea din ceva in altceva. Fiecare situatie iti promite o schimbare graduala spre mai bine. Fii pregatit pentru schimbare si ajuta, este cel mai favorabil. Si accepta sa te schimbi. Numai in acest caz schimbarile externe benefice pot aparea. Subiectul schimbarii are legatura cu stilul tau de viata si relatiile cu oamenii.

