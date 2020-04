Horoscop rune 27 aprilie. Racii au o perioadă de succes, Scorpionii trebuie să aibă încredere în cursul evenimentelor

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Nauthiz (inversata) : Fii atent la ce se intampla in jurul tau ca sa eviti sa se intample ceva neplacut. Esti atentionat ca de tine si de reactiile tale depinde ca acest lucru sa nu se intample. Esti sfatuit sa eliberezi emotii captive negative si sa te distrezi mai mult. Fii cu ochii pe dorintele tale pentru ca unele pot contine pericole ascunse. Cineva in secret te poate admira.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – SOWULO. Runa este simbolul soarelui si este asociata cu razele sale cele mai puternice si stralucitoare. Energia sa se aseamana cu a unui bulgare urias si orbitor de lumina. Sowulo aduce adevarul vital la lumina pentru a fi cunoscut de tine si de cine are nevoie sa il stie. Energia sa este conectata cu zeul Balder, cel prea frumos, intelept, stralucitor si milostiv. Rosteste-ti adevarul intr-un dialog important. Primeste adevarul celorlalti cu gratie, cu respect, cu libertate, fara sa te superi sau sa iei ceva personal. Doar asa vei beneficia de tot belsugul si frumusetea vietii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Wunjo iti sugereaza acum faptul ca este un timp benefic tie sa te bucuri de familia extinsa si de prieteni. Se prezinta o perioada plina de impliniri pentru tine. Daca esti singur, cineva poate intra in viata ta si va aduce o mare diferenta in bine pentru tine. Si prieteniile devin mai apropiate si mai pline de satisfactie.

