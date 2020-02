HOROSCOP rune 27 februarie. Vărsătorii trebuie să scape de secrete, Fecioarele se canalizează pe cei dragi

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Schimbarea poate fi infricosatoare dar cum ai putea experimenta lucruri noi si sa fii maxim din ce poti fi, fara sa iti maresti limitele si sa iti expandezi orizonturile ? Iti datorezi tie si celor apropiati sa devii cea mai buna versiune a ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO : Runa Gebo inseamna cadou, si ca orice cadou, mesajul runei poate fi inteles pe multe niveluri. Cadourile sunt in general lucruri pozitive, atat pentru cel ce da cat si pentru cel ce primeste. In multe culturi totusi, cadourile si favorurile poarta cu ele si obligatia de a raspunde inapoi intr-un fel similar. De aceea, in acest caz, aceasta runa este un simbol ca prin cadou se intareste o prietenie, o casnicie, o alianta sau orice legatura intre oameni sau organizatii. Gebo este o runa puternica ce transmite ca uniunile tale sunt la fel de puternice. Mai mult, aceasta runa nu este reversibila, exact ca si prieteniile adevarate care nu pot fi destramate usor sau deloc.

